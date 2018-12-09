سيناتور أميركي: من المستحيل أن لا يكون بن سلمان على علم بمقتل خاشقجي

أكد السيناتور الجمهوري ​ماركو روبيو​، خلال حديث لشبكة "سي إن إن" الأميركية، أنه "من المستحيل أن لا يكون ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على علم بمقتل الصحفي ​جمال خاشقجي​ أو قد يكون هو من أعطى الأمر بقتله".

ولفت روبيو إلى "أننا لا نحتاج إلى دليل مباشر لإثبات أن بن سلمان أعطى الأمر للقيام بالعملية"، مشيراً إلى أنه "لا يمكن أن يكون 17 شخصاً مقرباً من ولي العهد، سافروا إلى دولة أخرى، دخلوا قنصلية بلادهم، قتلوا وقطّعوا رجلاً، وعادوا مجدداً إلى بلدهم، وهو لا يعلم بذلك".