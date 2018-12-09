محمد علي الحوثي: على القمة الخليجية أن تبادر إلى وقف المجازر في اليمن

أكد رئيس ​اللجنة الثورية العليا​ في ​اليمن​ ​محمد علي الحوثي​، في بيان، أنه "وسط أجواء دولية متطلعة لإحلال السلام وإنهاء المجاعة بعد بدء المشاورات في ​السويد​، تقابل دول تحالف العدوان الأميركي السعودي الإماراتي وحلفائها في اليمن كل جهود حملة السلام ومبادرات وقف الاقتتال بالتعنت على الطاولة وعلى الأرض".

ولفت الحوثي إلى "أننا نأسف لاستمرار الجرائم المخالفة لكل القوانين ومواثيق ​الأمم المتحدة​"، مشيرا إلى أن "هذه الجريمة رسالة تعبر عن سلبية وتهور وفوضوية دول العدوان الأميركي السعودي الإماراتي وحلفائها".

ودعا الحوثي "القمة ​الخليج​ية التي تعقد اليوم في ​السعودية​ إلى تبني موقف عقلاني تبادر فيه الأنظمة المشاركة في العدوان إلى إعلان توقفها عن ارتكاب المجازر والجرائم بحق الشعب اليمني الذي لم يكن البادئ بالاعتداء، وإنما كان موقفه موقف الدفاع المشروع".

ولفت إلى "أننا ندعو دول التحالف إلى إيقاف التسلح، وسحب جيوشها ومليشياتها الإرهابية الارتزاقية التي دمرت اليمن، فقد أثبت السلاح عدم "جدواه في تركيع الشعوب مهما طالت الصراعات، واستبداله بالسلاح التعليمي والتنموي لأبناء الخليج وأشقائه".