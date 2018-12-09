متحدث باسم الحكومة اليمنية: متفائلون بإحداث اختراق خلال مشاورات السويد

أكد عضو الوفد الحكومي اليمني إلى محادثات ​السويد​ عسكر زعيل، خلال تصريح صحفي، أن "لدينا تفاؤل كبير بإحداث اختراق في عملية السلام، نحن وجدنا أن ​المجتمع الدولي​ برمته يقف إلى جانب الحكومة الشرعية".

وأوضح أن "وفد ​الحكومة اليمنية​ المفاوض التقى بسفراء الدول الخمس دائمة العضوية في ​مجلس الأمن​"، مشيرا إلى أن "الوفد لمس من السفراء مواقف إيجابية تساند الحكومة الشرعية من أجل المضي قدما في السلام".

ولفت زعيل إلى أن "التحديث حول أرقام الأسرى والمعتقلين لدى حركة "أنصار الله" لا زال مستمرا ولا يوجد رقما محددا"، متهما ​الحوثيين​ "بتنفيذ اختطافات في عدة محافظات يمنية خلال أيام المشاورات".

واعتبر زعيل أن "قضية محافظة تعز التي نطالب بفك الحصار عنها من قبل الحوثيين يحتل أهمية قصوى في مشاورات السويد، إضافة إلى القضايا الأخرى"، مشيراً إلى "أننا أحدثنا إنجازا رائعا خلال أيام المشاورات الأربعة، ما لم يلق عراقيل من الحوثيين".