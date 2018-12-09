حوري: مجرد التلويح بسحب التكليف بتشكيل الحكومة من الحريري لا يخدم المصلحة السياسية

أكد النائب السابق عمار حوري أنه "لا يمكن لأي أحد ان ينزع التكليف من رئيس الحكومة المكلف سعد الحيري"، مشيراً الى أن "مجرد التلويح بهذه الورقة لا يخدم المصلحة السياسية ويزيد الامور تعقيدا".
وفي حديث تلفزيوني له، رأى حوري أنه "على حزب الله تسليم أسماء وزراءه الثلاثة"، مؤكداً أن "موقف الحيرير صلب وحاسم ولا مجال للتراجع عنه".
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