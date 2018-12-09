حوري: مجرد التلويح بسحب التكليف بتشكيل الحكومة من الحريري لا يخدم المصلحة السياسية

أكد النائب السابق ​عمار حوري​ أنه "لا يمكن لأي أحد ان ينزع التكليف من رئيس ​الحكومة​ المكلف سعد الحيري"، مشيراً الى أن "مجرد التلويح بهذه الورقة لا يخدم المصلحة السياسية ويزيد الامور تعقيدا".

وفي حديث تلفزيوني له، رأى حوري أنه "على ​حزب الله​ تسليم أسماء وزراءه الثلاثة"، مؤكداً أن "موقف الحيرير صلب وحاسم ولا مجال للتراجع عنه".