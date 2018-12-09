مصادر المنار: الحريري لا يبادر حكومياً ولا يتقبل المبادرات

حملت مصادر قناة "المنار" رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ مسؤولية الإنسداد الحكومي، مشيرة إلى أن الحريري لا يبادر ولا يتقبل المبادرات التي تطرح.

وأوضحت المصادر أن وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال ​جبران باسيل​ كان مستاء، بعد لقائه الأخير مع الحريري، بسبب رفض الأخير خيار توسيع الحكومة، لافتة إلى أن رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ بدأ بعد ذلك البحث عن الخيارات، مؤكدة أن خيار توجيه رسالة إلى المجلس النيابي جدي، ومشيرة إلى أن مضمونها أنجز وهي باتت جاهزة ورئيس الجمهورية ينتظر التوقيت السياسي المناسب.

وشددت المصادر على أن رئيس الجمهورية حريص على استخدام كل الصلاحيات في سبيل التشكيل، بما يتوافق مع دستور الطائف ولا يتعارض مع صلاحيات رئيس الحكومة المكلف.