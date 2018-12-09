مصدر في المستقبل للمنار: خيار رفع عدد أعضاء الحكومة بدعة سياسية لن تمر

أكد مصدر في تيار "المستقبل"، لقناة "المنار"، أن خيار الإعتذار عن ​تشكيل الحكومة​ ليس موجوداً لدى رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ حتى ولو مورست عليه مختلف الضغوط.

وأشار المصدر إلى أن الحريري يعتبر أن المهمة يجب أن تنجز وستنجز، معتبراً أن خيار رفع عدد أعضاء الحكومة بدعة سياسية لن تمر في بيت الوسط، مؤكداً أنها ليست هي الحل.