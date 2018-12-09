افتتاح الموسم الميلادي الحادي عشر على ضفاف بحيرة بنشعي

افتتح فريق عمل Christmas by the Lake، برئاسة ​ريما فرنجية​، وبالشراكة والتعاون مع اتحاد بلديات ​قضاء زغرتا​، الموسم الميلادي الحادي عشر على ضفاف بحيرة ​بنشعي​، وسط أناشيد ميلادية واستعراضات موسيقية، ويستمر هذا الحدث لمدة شهر ويتضمن العديد من النشاطات.

وتخلل الافتتاح إضاءة الشجرة التي يبلغ طولها حوالي 30 مترا، وتنوعت المحطات على ضفاف بحيرة بنشعي، من الشجرة الى المغارة وصولا الى بيت ​سانتا كلوز​، وقد امتدت الزينة من مدخل البحيرة حتى آخرها فأضفت ألوان الميلاد على المكان.

كما شارك في الافتتاحية الفريق الموسيقي من مدرسة الموسيقى في ​الجامعة الانطونية​، والذي تألف من 20 شخصا رنموا تراتيل الميلاد وأغانيه.

وقد أعرب رئيس اتحاد بلديات قضاء زغرتا زعني خير عن حرصه على "تنظيم هذه النشاطات ودعمها لأنه من الطبيعي لأي اتحاد بلديات او بلدية دعم هكذا مشاريع من شأنها ان تطال أكبر عدد من المواطنين". كما أكد على أهمية هذه المبادرات "اذ انها تساهم في صناعة السياحة وتشجيع الريف، وبالتالي تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة".

وشدد على "ضرورة دعم بحيرة بنشعي اذ انها من اهم المراكز السياحية والبيئية في الشمال ولبنان"، مشجعا البلدات الأخرى على "الاستفادة من المواقع الطبيعية لإظهار اجمل صورة للبنان من شماله الى جنوبه".

أما مدير مهرجان "Christmas by The Lake" بيار زيادة فأكد "استمرار النشاطات الثقافية والموسيقية وغيرها على مدار السنة، اذ انها ركيزة في تنمية المجتمع المحلي، كما تساهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب وتحفيزهم على البقاء في بلداتهم الأم".

يذكر ان هذا المهرجان مستمر حتى الثامن من كانون الثاني تزامنا مع الميلاد المجيد لدى الطائفة الأرمنية وعيد الغطاس.