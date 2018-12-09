أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب هاغوب ترزيان، في حديث تلفزيوني، أنه لك يدع أحد على مجهول في قضية فيضان الرملة البيضاء، لافتاً إلى أن هناك من تجرأ على التعرض على الملك العام.
وشدد ترزيان على أنه "إذا تبيّن أنّ وسام عاشور قد خالف القانون فسنتّخذ الإجراءات اللازمة، وقمنا بما يلزم في هذا الملف ونثق بالعمل الذي تقوم به لجنة الأشغال النيابية".
شكرا لقرائتكم خبر عن ترزيان: نثق بالعمل الذي تقوم به لجنة الأشغال في ملف الرملة البيضاء على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .