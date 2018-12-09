ترزيان: نثق بالعمل الذي تقوم به لجنة الأشغال في ملف الرملة البيضاء

أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​هاغوب ترزيان​، في حديث تلفزيوني، أنه لك يدع أحد على مجهول في قضية فيضان ​الرملة البيضاء​، لافتاً إلى أن هناك من تجرأ على التعرض على الملك العام.

وشدد ترزيان على أنه "إذا تبيّن أنّ وسام عاشور قد خالف القانون فسنتّخذ الإجراءات اللازمة، وقمنا بما يلزم في هذا الملف ونثق بالعمل الذي تقوم به ​لجنة الأشغال​ النيابية".