ذكرت معلومات صحافية أن حريقا شب في معمل لتحضير الفحم ومستودع في منطقة تول- النبطية، يملكه المواطن علي مصطفى قبيسي من بلدة الدوير، وأتى على ما تبقى فيه من مواد بعدما كان حريق مشابه اندلع فيه منذ أقل من شهر سببه احتكاك كهربائي.
وعمل عناصر الدفاع المدني من مركزي الدوير والنبطية، على محاصرة الحريق واخماده، كما حضرت دورية من مخفر درك الدوير وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.
شكرا لقرائتكم خبر عن حريق في مستودع فحم في تول هو الثاني من نوعه في أقل من شهر على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .