حريق في مستودع فحم في تول هو الثاني من نوعه في أقل من شهر

ذكرت معلومات صحافية أن حريقا شب في معمل لتحضير الفحم ومستودع في منطقة تول- ​النبطية​، يملكه المواطن علي مصطفى قبيسي من بلدة ​الدوير​، وأتى على ما تبقى فيه من مواد بعدما كان حريق مشابه اندلع فيه منذ أقل من شهر سببه احتكاك كهربائي.

وعمل عناصر الدفاع المدني من مركزي الدوير والنبطية، على محاصرة الحريق واخماده، كما حضرت دورية من مخفر درك الدوير وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.