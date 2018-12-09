بانو: الحرب على الفساد ستُترجم بخطوات تنفيذية وتقترن بخطوات عملية

أشار عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​أنطوان بانو​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنه "مع قُرب تشكيل الهيئة الوطنية ل​مكافحة الفساد​ التي ستشكّل المظلّة لكل المنظومة التشريعية، ازداد الأمل بشنّ حرب على ظاهرة الفساد المثستشرية لقيام دولة القانون والمؤسسات".

وأوضح أنه في اليوم العالمي لمكافحة الفساد، نعوّل على سلّة القوانين التي أقرّت حتى يومنا هذا في مجال محاربة آفة الفساد، من قانون حقّ الوصول إلى المعلومات، إلى إقرار قانون حماية كاشفي الفساد، وقانون مكافحة الفساد في عقود النفط والغاز، وكلنا ثقة مُطلقة بأنّ الحرب على الفساد ستُترجم بخطوات تنفيذية وتقترن بخطوات عملية".