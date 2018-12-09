أوجيرو: مستمرون بعقد الصيانة مع وزارة الاتصالات وفي تحقيق النجاحات للاقتصاد اللبناني

أكدت هيئة "أوجيرو" استمرار عقد الصيانة مع ​وزارة الاتصالات​، نافية ان يكون هذا العقد "سينتقل إلى مجموعة هولكوم".

وفي بيان لها، أوضحت الهيئة أنه "دأبت أقلام صحافية في اختلاق روايات غير صحيحة عن ​هيئة أوجيرو​ خصوصا ما يتعلق بعقد الصيانة الموقع بين الهيئة ووزارة الاتصالات "بأنه سينتقل الى مجموعة هولكوم"، مشيرةً الى "أنها تنفي نفيا قاطعا كل ما ورد في مقالة احدى الصحافيات في جريدة عريقة نحترمها، ونعتبر انها معلومات مغلوطة لا تمت للحقيقة بصلة، تؤكد ان هذا الامر لم يكن مطروحا ولن يكون كذلك لا اليوم ولا في المستقبل القريب والبعيد، وهي مستمرة في عملها وفق العقد الموقع مع الوزارة على نحو كامل".

وأشارت إلى "مستوى النجاح في عمليات الصيانة في العامين المنصرمين 2017- 2018، اذ ان معدل الاعطال على الشبكة التي تم انجاز تصليحاتها لم يتجاوز 1،2 في المئة على الشبكة ال​لبنان​ية و1،5 في المئة على الانترنت ما يعني ان مجمل الأعطال كان 2،6 في المئة، في حين ان المعدل العالمي للأعطال حسب مؤشرات الاتحاد الدولي للاتصلات هو بين 8 و26 في المئة".

ولفتت الى أنها "وقعت عقدا عن العام 2018 مع المديرية العامة للاستثمار والصيانة والمديرية العامة للانشاء والتجهيز في وزارة الاتصالات، بموجب المرسوم الصادر عن ​مجلس الوزراء​ رقم 3269 القاضي بتوسيع المشاريع المتعلقة بالصيانة ومد شبكة الالياف الضوئية على مستوى لبنان وتأهيل بعض المباني".

وأهابت الهيئة "بجميع ​وسائل الاعلام​، توخي الدقة والموضوعية واستعمال المعلومة الصحيحة واستقائها من مصادرها الحقيقية في ما يتعلق بأعمال هيئة ​اوجيرو​ ومشاريعها التي تسلك طريق النجاح في خدمة المشتركين و​الاقتصاد اللبناني​ شاء من شاء وابى من ابى".