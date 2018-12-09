المطران الحداد: ندعو الله أن يساعدنا في تشكيل الحكومة اللبنانية

أكد راعي ​أبرشية صيدا ودير القمر​ للروم الملكيين الكاثوليك، المطران ​إيلي بشارة الحداد​ "أننا ندعو الله تعالى أن يساعدنا في تشكيل ​الحكومة​ ال​لبنان​ية. وككل استحقاق هام في لبنان، يتعرض تأليف الحكومة للتجاذب السياسي، محليا وإقليميا، وحتى دوليا. إنه من الضروري أن نخلط الروحي بالزمني، ونبدأ ب​الصلاة​ من أجل لبنان، حرا سيدا مستقلا، لبنان بعيد عن ​الفساد​ والفاسدين. نصلي من أجل لبنان الدولة".

وخلال ترؤسه قداس إلهي بمناسبة عيد شفيع الأبرشية القديس نيقولاوس، في كاتدرائية مار نيقولاوس في صيدا، أشار المطران حداد الى أنه "ما أجمل أن يجتمع الإخوة معا في بيت الله. نحن إخوة صيداويون، عرفنا كيف نحافظ على صيدا ولبنانيتها، وغدونا مثالا في الآمال، لتقليد عريق، عنوانه العيش المشترك، واحترام التنوع وغنى الأديان. نفرح بلقائكم أيها الأحبة، في عيد القديس نيقولاوس شفيع أبرشيتنا وكنيستنا. لقد أصبح هذا العيد مناسبة جامعة لكل صيدا والصيداويين وأبناء الأبرشية العزيزة".

ووجه التحية إلى "رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، والجيش اللبناني قيادة وأفرادا، لا سيما قيادة الجنوب"، وحيا "كافة المسؤولين في الدولة والأحزاب والفاعلين، لجهودهم التوفيقية بين شرائح الوطن لبلوغ الهدف المنشود: السلام والأمن فوق كل اعتبار".