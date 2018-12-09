أعلن مدعي عام ​باريس​ أن "ألف شخص وضعوا قيد الحبس الاحتياطي إثر مظاهرات حركة "السترات الصفراء" السبت بتهمة تكوين جماعة لارتكاب أعمال عنف". وكان السلطات الفرنسية قد ألقت القبض على أكثر من 1200 شخص إثر الإحتجاجات التي تسببت بإحراق عدد من السيارات والمحال وتكسير بعضها بالإضافة إلى إغلاق عدد كبير من شوارع العاصمة الفرنسية باريس وحدوث مواجهات بين المتظاهرين و​الشرطة الفرنسية​ استخدمت فيها الأخيرة القنابل المسيلة للدموع.

شكرا لقرائتكم خبر عن مدعي عام باريس: وضع ألف شخص قيد الحبس الاحتياطي لارتكاب أعمال عنف على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .