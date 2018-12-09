الزياني: تعيين قائد للقيادة العسكرية الخليجية الموحدة لمجلس التعاون

أكد الأمين العام ل​مجلس التعاون الخليجي​ ​عبد اللطيف الزياني​، خلال مؤتمر صحفي على هامش القمة الخليجية الـ 39 في ​الرياض​، أن "المجلس اتفق على تعيين قائد للقيادة العسكرية الخليجية الموحدة لمجلس التعاون".

واعتبر الزياني أن "المجلس أكد على أهمية التعاون مع ​القطاع الخاص​ بدوله وتسهيل انتقال الشاحنات بين الدول الأعضاء".

وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أن "القمة اتخذت قرارات من شأنها تعزيز وترسيخ العمل المشترك وقد أكدت على أهمية قوة وتماسك ووحدة مجلس التعاون".