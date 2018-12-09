باسيل: هناك من يحاول دمج اللاجئين في لبنان قسرياً وفرض اقامتهم عليه

أعرب وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، خلال لقاء مع الجالية اللبنانية في المغرب، عن سروره لأنه أول وزير يلتقي بهم، لكنه أعرب عن حزنه لأن أحداً لم يقم بذلك سابقاً.
وتوجه باسيل إلى أبناء الجالية بالقول: "أنتم ثروة كبيرة تتجدد وتنمو بفضل اخلاقكم وقدرتكم على فهم الآخر والعيش معه واحترام قوانين الدولة التي تقيمون فيها".
وأوضح باسيل أنه يزور المغرب لتمثيل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في مؤتمر الأمم المتحدة حول الهجرة، مشيراً إلى أن هناك فرقاً كبيراً بين الهجرة الشرعية المنظمة وتدفق النازحين واللاجئين، الذين يحاول البعض دمجهم قسرياً في لبنان وفرض اقامتهم عليه.
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