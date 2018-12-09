باسيل: هناك من يحاول دمج اللاجئين في لبنان قسرياً وفرض اقامتهم عليه

أعرب وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال ​جبران باسيل​، خلال لقاء مع الجالية اللبنانية في ​المغرب​، عن سروره لأنه أول وزير يلتقي بهم، لكنه أعرب عن حزنه لأن أحداً لم يقم بذلك سابقاً.

وتوجه باسيل إلى أبناء الجالية بالقول: "أنتم ثروة كبيرة تتجدد وتنمو بفضل اخلاقكم وقدرتكم على فهم الآخر والعيش معه واحترام قوانين الدولة التي تقيمون فيها".

وأوضح باسيل أنه يزور المغرب لتمثيل رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ في مؤتمر ​الأمم المتحدة​ حول ​الهجرة​، مشيراً إلى أن هناك فرقاً كبيراً بين الهجرة الشرعية المنظمة وتدفق النازحين واللاجئين، الذين يحاول البعض دمجهم قسرياً في لبنان وفرض اقامتهم عليه.