الجبير: قطر تعرف المطلوب.. ولن نسلم متهمين في قضية خاشقجي إلى دولة أخرى

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، الأحد، إن على قطر الاستجابة لمطالب الدول الأربع المقاطعة من أجل العودة كعضو فعال في مجلس التعاون الخليجي، مشيرًا إلى أن الموقف تجاهها جاء لدفعها نحو تغيير سياساتها.

وأشار في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني إن "أعضاء مجلس التعاون حريصون على عدم وجود أي تأثير لأزمة قطر على المجلس".

ووفق ما نقلته قناة العربية السعودية، أضاف الجبير: "الأشقاء في قطر يعلمون ما هو مطلوب منهم للعودة كعضو فعال في المجلس". متابعًا أن "دول الخليج أسرة واحدة، وأي خلاف يتم حله داخل البيت الخليجي".

وحول أزمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده باسطنبول التركية، قال الجبير: "طالبنا الأصدقاء في تركيا بتقديم معلومات رسمية بشأن قضية مقتل خاشقجي".

وأضاف أن التحقيقات تسير وفقا لإجراءات القضاء السعودي، مؤكدًا بحسب العربية، أن القوانين في تركيا تمنع تسلمين المتهمين إلى دول أخرى، وكذلك في السعودية.

كما أعرب الجبير عن رفض السعودية تدخلات إيران في السياسة الداخلية اللبنانية.

وفي البيان الختامي لقمة دول مجلس التعاون الخليجي رقم 39، تم تأكيد أهمية وحدة الصف بين أعضاء المجلس، بجانب ضرورة إعطاء توجيهات بسرعة تفعيل القيادة العسكرية المشتركة بين دول مجلس التعاون.

ولم يتطرق البيان إلى الحديث عن الخلاف مع قطر والذي أسفر عن مقاطعة دول السعودية والإمارات والبحرين من دول مجلس التعاون الخليجي للدوحة.

واتهمت الدولة الثلاث ومعها مصر، قطر بدعم الإرهاب والتدخل في شئون الدول المجاورة والتقارب مع إيراني من أجل زعزعة الاستقرار في المنطقة، وهو ما تنفيه الدوحة.

واستكمل البيان أن التحديات الجديدة تستوجب تعزيز العمل الخليجي المشترك، مشددًا على ضرورة تذليل العقبات لتحقيق وحدة اقتصادية بحلول العام 2025.

وأكد إعلان الرياض، على أهمية تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، منوهًا بأنه يمثل أولوية لدول مجلس التعاون. وشدد على تأكيد أهمية سياسة خارجية موحدة وفاعلة تعمل على تحقيق مصالح دول المجلس.