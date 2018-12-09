بعد تطوير "إيدج".. جوجل تصل لبيانات ملايين المستخدمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

تعمل شركة مايكروسوفت على استخدام تقنية "Chromium" في متصفح "إيدج" الجديد، حتى يصبح متوافق مع محرك شركة جوجل "كروم".

ووفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن هذا القرار سيتيح لـ"جوجل" الوصول إلى بيانات 330 مليون مستخدم جديد، وهو ما سيعطي قوة أكبر للشركة الأمريكية.

وحذر متحدث باسم متصفح "فايرفوكس"، من أن قرار "مايكروسوفت" قد يقوض استقلالية الإنترنت في العالم.

وذكر أن هذا الأمر سيجعل "جوجل" تحتكر سوق الإنترنت، وتصعّب على متصفحات أخرى مثل "فايرفوكس" المنافسة.

وقال منتقدون إن التطور الجديد يثير مخاوف بشأن خصوصية المستخدمين، خصوصًا وإن "جوجل" عانت في وقت سابق من فضيحة تجسس.​