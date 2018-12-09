مدبولي يشهد توقيع عقد تمويل بقيمة 1.25 مليار دولار لمشروع "كاربون"

محمد اسماعيل - القاهرة - شرم الشيخ - مصطفى عيد ومنال المصري:

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع عقد التمويل بالشراكة بين شركة كاربون القابضة، ومؤسسة "أفريقا فاينانس كوربوريشن AFC"، لتمويل مجمع التحرير للبتروكيماويات بالعين السخنة بمبلغ ١.٢٥ مليار دولار.

حضر التوقيع الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية للقناة، وذلك على هامش منتدى أفريقيا 2018 بمدينة شرم الشيخ.

ويعتبر مشروع مجمع التحرير أكبر مشروع للبتروكيماويات في الشرق الأوسط باستثمارات 11 مليار دولار.

وتعمل مؤسسة "أفريقا فاينانس كوربوريشن AFC" في مجال تمويل التنمية الأفريقية وتطوير المشروعات.

وقال باسل الباز رئيس مجلس إدارة شركة كاربون، إنه تم التوقيع مع عدد من المؤسسات التمويلية بمبلغ 5.4 مليار دولار، وتم خلال الفترة الماضية تنفيذ زيارات ترويجية لعدد من الدول والمؤسسات التمويلية، حيث تم التوقيع مع 16 بنكا أوروبيا وأمريكيا لتمويل الضمانات الأمريكية والبريطانية.

وأضاف الباز: "حاليا سنقوم بإطلاق وإنشاء مبان سكنية للعمالة على مساحة نصف مليون متر والتي ستكون في مرحلة الإنشاء لحوالي 35 ألف عامل، حيث تم الانتهاء من تصميم الرصيف الذي يخدم المشروع وستبدأ أعمال التكريك قريباً".

وقال سان جييف جوبتا ممثل مؤسسة "AFC"، إن الحكومة المصرية تتبع سياسات لتنويع الاقتصاد، وتدعم القطاع الخاص لتطوير صناعات جديدة لخلق فرص عمل ذات قيمة مضافة عالية للمصريين.

وأضاف: "نفخر بشراكتنا مع مجمع التحرير للبتروكيماويات والذي سيكون انطلاقة كبيرة في أحد أهم الصناعات البتروكيماوية في المنطقة الاقتصادية والذي يعود بالنفع الأكبر على الدول الأفريقية".

ومشروع كاربون هو أضخم مشروع للبتروكيماويات في منطقة الشرق الأوسط، باستثمارات أجنبية متنوعة، ويتكون المشروع من وحدة عملاقة لتكسير النافتا بطاقة 4 ملايين طن سنويا، و3 خطوط لإنتاج البولي إيثيلين بدرجات مختلفة، وخط لإنتاج البيوتادين والبنزين، بالإضافة إلى خطين لإنتاج البولي بروبيلين.

وتصل الطاقة الإجمالية للمشروع إلى 4 ملايين طن من المنتجات البترولية والبتروكيماوية اللازمة لسد حاجة السوق المحلي، وتصدير الفائض منها باستثمارات تقدر بنحو نحو 11 مليار دولار (200 مليار جنيه مصري)، وعلى مساحة تبلغ 5 ملايين متر مربع.