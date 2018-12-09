رئيس المجلس التصديري: 20% زيادة متوقعة بصادرات الكيماويات في 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - شرم الشيخ - مصطفى عيد ومنال المصري:

قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، لمصراوي، إن المجلس يتوقع تحقيق نموا في صادرات القطاع بنسبة 20% في العام المقبل لتصل إلى 6 مليارات دولار.

وأضاف أبو المكارم على هامش منتدى أفريقيا 2018، أن من المتوقع أن تصل صادرات القطاع إلى أكثر من 5 مليارات دولار في عام 2018 بنسبة زيادة نحو 25% مقارنة بالعام الماضي.

وبلغت صادرات القطاع نحو 4.5 مليار دولار خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة زيادة 25% مقارنة بنفس الفترة من عام 2017، وفقا لأبو المكارم.

وأشار أبو المكارم إلى أن نسبة النمو في صادرات الكيماويات والأسمدة في أول 10 أشهر من العام من أعلى معدلات النمو بين القطاعات التصديرية المختلفة بمصر خلال نفس الفترة، موضحا أن المجلس حقق بذلك ما كان يستهدفه لنسبة النمو في الصادرات منذ بداية العام.

وذكر أن هذا النمو يعود إلى فتح أسواق أفريقية جديدة، وزيادة عدد المصدرين خلال العامين الأخيرين خاصة الصغار منهم الذين تم تنظيم بعثات ترويجية وتجارية لهم لتعريفهم بدول جديدة يمكنهم التصدير إليها منها تنزانيا وكينيا وأوغندا وبورندي وغيرها.