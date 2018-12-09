كريد ويونيفرسال بروتوكول ألاينس ينضمان إلى ائتلاف دعم التعاملات...

سان فرنسيسكو-الأحد 9 ديسمبر 2018 [ ايتوس واير ]

(بزنيس واير): أعلنت اليوم شركة "كريد"، وهي الشركة الرائدة في مجال تزويد القروض المدعومة بالتشفير مع تسهيلات ائتمانية تزيد قيمتها عن 300 مليون دولار أمريكي، وتحالف "يونيفرسال بروتوكول ألاينس"، الذي أسس "منصة يونيفرسال برتوكول"، أنهما سينضمان إلى مجلس ائتلاف "بلوك تشين أدفوكاسي كواليشن" للعمل على توعية ودعم الهيئات التنظيمية والتشريعية على مستوى الولاية والمستوى الفيدرالي.

وفي إطار تعليقها على الموضوع، قالت آلي ميدينا، المدير التنفيذي لائتلاف "بي إيه سي": "يسرنا الترحيب بانضمام شركة ’كريد‘ وتحالف ’يونيفرسال بروتوكول ألايس‘ إلى مجلسنا، حيث بلغت هاتان المؤسستان الرائدتان في مجال التعاملات الرقمية ("بلوك تشين") ذروة الابتكار. ومن خلال العمل بشكل وثيق مع واضعي السياسات والهيئات التنظيمية، سيساعد أعضاء مجلسنا في تطوير مبادرات لسياسات مدروسة لدعم الابتكار في قطاع التعاملات الرقمية وتحقيق الفائدة للاقتصاد الامريكي".

وأضافت ميدينا: "خصص ائتلاف ’بي إيه سي‘ الوقت لبناء علاقات مع واضعي السياسات والهيئات التنظيمية وشاغلي المناصب في ساكرامنتو. وتحتضن كاليفورنيا نصف قطاع العملات المشفرة والتعاملات الرقمية، وهي حصة سترتفع مع إقرار المزيد من التشريعات المواتية. وتتمتع الولاية بمكانةٍ فريدة تؤهلها لقيادة البلاد في وضع التشريعات التي تدعم الابتكار في مجال التعاملات الرقمية، ونحن هنا للتأكد من أن ذلك سيجري بشكل سليم. ويمكن للتشريعات المدروسة التي أُقِرَّت في هذه الولاية أن تشكل نموذجاً للحكومة الفيدرالية والولايات الأخرى".

من جهته قال دان شات، المؤسس الشريك في "كريد" وتحالف "يونيفرسال بروتوكول ألاينس": "يسرنا التعاون مع ’بي إيه سي‘ لمساعدة واضعي السياسات على فهم ودعم سياسات ملائمة للتعاملات الرقمية والعملات المشفرة. وتمكن مهمتنا في توفير مجموعة أكثر إنصافاً وشفافية وشمولية من الخدمات المالية عبر تكنولوجيا التعاملات الرقمية. ومن شأن مساعدة ساكرامنتو وواشنطن على فهم ما تتطلّبه هذه التكنولوجيا الجديدة من سياسات أن يضمن تنظيم الأولويات وفقاً لذلك" .

ومن جانبه قال السيناتور هرتزبرغ (دي-فان نويس): "لطالما كانت كاليفورنيا أرضاً للابتكار وللفرص، ويُعتبر مشروع قانون "إس بي 838" دليلاً على كيفية استخدام التكنولوجيا لتعزيز حماية المستهلك والمساعدة في الحدّ من حوادث الاحتيال. ويمثّل تمريره كقانون، شهادةً كبيرة للعمل الذي تقوم به جهاتٌ مثل ائتلاف ’بلوك تشين أدفوكاسي كواليشن‘ في الولاية لتطوير هذه التكنولوجيا المتنامية بسرعة".

لمحة عن ائتلاف "بلوك تشين أدفوكاسي كواليشن"

يلتزم ائتلاف دعم التعاملات الرقمية "بلوك تشين أدفوكاسي كواليشن" بتوعية الهيئات التنظيمية والتشريعية في مجال تقنيات التعاملات الرقمية "بلوك تشاين" وتطوير الأنظمة التي تدعم الابتكار. ويؤيد الائتلاف الدعم السياسي الذي يعود بالفائدة المباشرة على قطاع التعاملات الرقمية والعملات المشفرة ويتيح لأعضاء هذا القطاع الوصول والاطلاع على السياسات على مستوى الولاية أو على المستوى المحلي أو الفيدرالي والتواصل مع شركات أخرى تشاركه هذه القيم.

لمحة عن شركة "كريد"

تُعتبر "كريد" منصة إقراض عالمية لامركزية من شأنها تسهيل إمكانية الوصول إلى الائتمان في أي مكان وفي جميع الأوقات. وتتمثل مهمة "كريد"، التي أسسها أعضاء سابقون في مجال التكنولوجيا المالية في "باي بال"، في استغلال قوة تقنية التعاملات الرقمية "بلوك تشاين" ليستفيد الجميع من المنتجات الائتمانية منخفضة التكلفة. وتتوفر عملة "إل بي إيه" الرمزية من "كريد" في أكثر من 180 دولة حول العالم بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكيّة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الرابط الإلكتروني التالي: mycred.io أو متابعتنا عبر "تويتر" و"فيسبوك" و"لينكد إن".

لمحة عن تحالف "يونيفرسال بروتوكول ألاينس"

يسعى "يونيفرسال بروتوكول ألاينس" ("يو بيه")، وهو تحالف يضم شركات عاملة في مجال العملات المشفرة وشركات رائدة في مجال التعاملات الرقمية، إلى تسريع اعتماد التعاملات الرقمية كتقنية مالية واسعة النطاق عبر تسهيل الوصول إلى الأصول الرقمية وجعل امتلاكها أكثر أماناً وملاءمة. ويضم التحالف كلّاً من "أبهولد" و"بريف سوفتوير" و "كريد" و"بلوك تشين آت بيركلي"، و"إف بي جي كابيتال".

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