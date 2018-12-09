إتش سي إل تكنولوجيز بصدد الاستحواذ على مجموعة مُنتقاة من برمجيات...

أرمونك، نيويورك، ونويدا، الهند-الأحد 9 ديسمبر 2018 [ ايتوس واير ]

(بزنيس واير)- أعلنت اليوم كلٌّ من "آي بي إم" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: IBM) و"إتش سي إل تكنولوجيز" (المشار إليها في ما يلي بـ"إتش سي إل") عن اتفاقٍ نهائي تستحوذ شركة "إتش سي إل" بموجبه على مجموعة منتقاة من برمجيات "آي بي إم" مقابل 1.8 مليار دولار أمريكي. ويبقى إغلاق الصفقة المتوقع حدوثه بحلول منتصف عام 2019 رهناً باستكمال المراجعات التنظيمية المعمول بها.

وتشكل البرمجيات المتضمنة في الصفقة سوقاً إجمالياً متاحاً تتجاوز قيمته 50 مليار دولار أمريكي وتشمل المنتجات التالية:

"آب سكان" للتطوير الآمن للتطبيقات

"بيغ فيكس" للإدارة الآمنة للأجهزة

"أونيكا" ( داخل الشركة) لأتمتة التسويق

"كوميرس" (داخل الشركة) للتجارة الإلكترونية متعددة القنوات

"بورتال" (داخل الشركة) للتجربة الرقمية

"نوتس آند دومينو" للبريد الإلكتروني وتطوير التطبيقات السريعة ضئيلة الترميز، و

"كونكشنز" للتعاون ضمن مسارات العمل.

هذا وتجمع بين "إتش سي إل" و"آي بي إم" حالياً شراكة في مجال بروتوكول الإنترنت لخمس من هذه المنتجات.

وقال سي فيجاياكومار، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة "إتش سي إل تكنولوجيز"، في هذا الصدد: "ما زلنا نرى فرصاً عظيمةً في السوق لتعزيز عروضنا في نموذج المرحلة الثالثة (من منتجات ومنصات). تنتمي المنتجات التي نستحوذ عليها إلى مجالات واسعة ومتزايدة الأهمية مثل الأمن والتسويق والتجارة، والتي تُعتبر قطاعات استراتيجية بالنسبة لـ ’إتش سي إل‘. تحظى العديد من هذه المنتجات باستحسان العملاء ويوليها محللو القطاع مكانة عالية".

وأضاف قائلاً: "تُتيح لنا عمليات نشر هذه المنتجات على نطاق واسع فرصة كبيرة للتواصل مع وتقديم الخدمات لآلاف المؤسسات العالمية على امتداد مجموعة واسعة من القطاعات والأسواق. أنا واثق من أن هذه المنتجات ستشهد مسار نمو جيد مدعومة بالتزامنا بالاستثمار في ابتكار المنتجات المقرون بتركيزنا القوي على العملاء وسرعتنا في تطوير المنتجات. وبالإضافة إلى ذلك، إننا نرى إمكانية هائلة لخلق عروض جذابة للبرمجيات ’كخدمة‘، من خلال الجمع بين هذه المنتجات وبين خدماتنا في نموذجي المرحلة الأولى والمرحلة الثانية".

ومن جانبه، قال جون كيلي، نائب الرئيس الأول لشؤون الحلول الإدراكية والأبحاث في شركة "آي بي إم": "عملنا خلال السنوات الأربع الماضية على إعطاء الأولوية في استثماراتنا لتطوير قدرات متكاملة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي للأعمال، والسحابة الهجينة، وأمن الفضاء الإلكتروني، والتحليلات، وسلسلة التوريد والتعاملات الرقمية ’بلوك تشاين‘، فضلاً عن منصات وحلول مختصة بالقطاعات، بما فيها الرعاية الصحية، وتقنيات إنترنت الأشياء الصناعية، والخدمات المالية، وهي من بين القطاعات الناشئة عالية القيمة في قطاع تكولوجيا المعلومات. ونتيجةً لذلك، تعدّ ’آي بي إم‘ اليوم شركة رائدة في هذه القطاعات". وأضاف: "ونرى أنّ الوقت مناسب الآن لتصفية الأصول البرمجية في مجالات التعاون والتسويق والتجارة، والتي أصبحت تسلّم بشكل متزايد كمنتجات قائمة بذاتها. في الوقت نفسه، نعتقد أن هذه المنتجات تتلاءم استراتيجياً وبقوة مع ’إتش سي إل‘، وأن ’إتش سي إل‘ في موقع مناسب يُتيح لها تحفيز الابتكار والنمو لدى عملائها".

لمحة عن شركة "إتش سي إل تكنولوجيز"

"إتش سي إل تكنولوجيز" هي شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا تساعد الشركات العالمية على إعادة ابتكار وتحقيق نقلة نوعية في أعمالها من خلال تحوّل التكنولوجيا الرقمية. تعمل "إتش سي إل" في 43 دولة، وقد حققت عائدات موحدة بقيمة 8.2 مليار دولار أمريكي، للعام بأكمله المنتهي في 30 سبتمبر 2018. وتركّز "إتش سي إل" على توفير حافظة متكاملة من الخدمات ترتكز على إستراتيجية النمو القائمة على نموذج المراحل الثلاث. ويشمل نموذج المرحلة الأولى الخدمات الأساسية في مجالات التطبيقات والبنية التحتية وخدمات الاستعانة بمصادر خارجية والهندسة والبحث والتطوير، مستفيداً من منصة "دراي آيس أوتونوميكس" لتحويل المشهد الخاص بأعمال العملاء وتكنولوجيا المعلومات، ما يساهم بجعل هذه الخدمات "مرنة" و"حيوية". ويركّز نموذج المرحلة الثانية على العروض المتكاملة المرتكزة على الخبرة والموجهة نحو تحقيق النتائج، الخاصة بخدمات منصة "ديجيتال آند أناليتيكس" و"آي أو تي ووركس" و"كلاود نايتيف سيرفيسز" و"سايبر سيكيوريتي آند جي آر سي"، بهدف تحفيز نتائج الأعمال وتمكين رقمنة الشركات. أما إلاستراتيجية القائمة على نموذج المرحلة الثالثة، فهي مدعومة من منظومة الاتصالات، وتخلق شراكات مبتكرة في مجال بروتوكول الإنترنت، من أجل إنشاء المنتجات وأعمال المنصات. وتستفيد "إتش سي إل" من شبكتها العالمية التي تضم مختبرات الابتكار المشترك المتكاملة وقدرات عالمية في خدمات التسليم، لتوصيل شامل متعدد الخدمات في القطاعات الصناعية الرئيسية بما فيها الخدمات المالية والتصنيع والاتصالات والإعلام والنشر والترفيه والتجزئة وصناعة السلع الاستهلاكية المعبأة وعلوم الحياة والرعاية الصحية والنفط والغاز والطاقة والمرافق، والسفر والنقل والخدمات اللوجستية والحكومة. وتركّز "إتش سي إل"، التي يعمل لديها 127,875 متخصص من مختلف الجنسيات، على خلق قيمة فعلية للعملاء من خلال اتخاذ "العلاقات القائمة إلى آفاق أبعد من العقد". للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.hcltech.com.

لمحة عن شركة "آي بي إم"

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