وفد الحكومة اليمنية يؤكد التقدم في ملف تبادل الأسرى

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قال وفد الحكومة اليمنية الشرعية في مشاورات السويد، إنه تم إحراز تقدم في الجوانب الفنية المتعلقة بآليات تبادل الأسرى.
وقال العميد بالجيش اليمني الوطني، عسكر أحمد زعيل، حسبما نقلت قناة (العربية) الإخبارية اليوم الأحد إن "مشاورات مباشرة جرتمع وفد صنعاء من أجل بحث تفاصيل آليات تبادل الأسرى وطرق تجميعهم ونقلهم والجهات الدولية التي ستشرف على العملية".. معربا عن توقعه حسم المشاورات بشأن ملف الأسرى في غضون
وتعد جولة المشاورات المباشرة بشأن ملف الأسرى الأولى التي يعقدها الجانبان وجها لوجه منذ انطلاق المشاورات الخميس الماضي، ودعا سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الطرفين إلى العمل من أجل إحراز تقدم في المشاورات الجارية في السويد بشأن إجراءات بناء الثقة والإطار التفاوضي وخفض العنف.
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