الصين تستدعي السفير الأمريكي بشأن شركة هواوى

وكالات:

استدعت السلطات الصينية السفير الأمريكي لدى بكين وسلمته مذكرة احتجاج على اعتقال المديرة المالية لشركة "هواوي" الصينية للاتصالات مينج وانتشو في كندا بطلب من الولايات المتحدة.

وقالت الخارجية الصينية في بيان صدر بخصوص استدعاء السفير الأمريكي إن "خطوات الجانب الأمريكي تنتهك بشكل خطير

الحقوق المشروعة للمواطنة الصينية ومصالحها، وتمثل عملا سيئا للغاية".

وأضافت: "تعرب الصين عن احتجاجها القوي في هذا الصدد وتدعو الولايات المتحدة إلزاميا إلى احترام الموقف الثابت والعادل لجمهورية الصين الشعبية واتخاذ تدابير فورية لتصحيح

الأخطاء المرتكبة وإلغاء أمر الاعتقال بحق المواطنة الصينية".

وأكد الوزارة أن "الصين ستتخذ خطوات لاحقة وفقا للإجراءات من الجانب الأمريكي".

وألقت السلطات الكندية القبض على المديرة المالية لـ"هواوي" في 1 ديسمبر وتطالبها الولايات المتحدة بتسليمها لاتهامها بانتهاك العقوبات الاقتصادية التي تفرضها على إيران، من خلال التستر على علاقات شركتها بشركة أخرى حاولت بيع معدات لإيران رغم العقوبات الأمريكية.