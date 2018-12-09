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إصابة 6 أشخاص في انفجار بباكستان

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انفجار فى باكستان
وكالات:

وقع انفجار  بمدينة "كراتشي" جنوبي باكستان، استهدف حشدًا لمئات الأشخاص من أنصار الحزب الباكستاني "الحركة القومية المتحدة" ، اسفر عن إصابة 6اشخاص.

 

وأوضحت شبكة "إيه بي سي" نيوز الأمريكية اليوم

الأحد أن الهجوم - الذي لم تعلن أي جهة مسئوليتها عن ارتكابه - وقع قبل يوم من الزيارة المقررة لرئيس وزراء البلاد،

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عمران خان، للمدينة التي تعد عاصمة محافظة "السند" جنوبي البلاد، كما أشارت السلطات إلى أن حالة جميع المصابين مستقرة.

 

يشارة إلى أن حزب "الحركة القومية المتحدة" يمثل السكان الناطقين باللغة الأردية، كما أن العلاقات بين فصيلي الحزب تعد متوترة.

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