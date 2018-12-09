إصابة 6 أشخاص في انفجار بباكستان

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انفجار فى باكستانوكالات:
وقع انفجار بمدينة "كراتشي" جنوبي باكستان، استهدف حشدًا لمئات الأشخاص من أنصار الحزب الباكستاني "الحركة القومية المتحدة" ، اسفر عن إصابة 6اشخاص.
وأوضحت شبكة "إيه بي سي" نيوز الأمريكية اليومالأحد أن الهجوم - الذي لم تعلن أي جهة مسئوليتها عن ارتكابه - وقع قبل يوم من الزيارة المقررة لرئيس وزراء البلاد،
يشارة إلى أن حزب "الحركة القومية المتحدة" يمثل السكان الناطقين باللغة الأردية، كما أن العلاقات بين فصيلي الحزب تعد متوترة.
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