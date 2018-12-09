موسكو تعلن عدم تعاون بريطانيا معها بشأن قضية الجاسوس سكريبال

العميل الروسي السابق سيرجي سكريبال

وكالات:

كشف مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرجي ناريشكين، أنه يمكن الكشف عن ملابسات قضية سكريبال من خلال إجراء تحقيق بريطاني روسي مهني مشترك، مؤكدا أن المملكة المتحدة لا تتعاون مع السلطات الروسية بهذا الصدد.

وقال ناريشكين لقناة "روسيا-1" اليوم الأحد: "

لقد عرضت موسكو منذ البداية تقديم المساعدة في هذه القضية، وأعلنت عن استعدادها للمشاركة في التحقيق".وأضاف: "للأسف رفض الجانب البريطاني التعاون معنا بهذا الشأن"، مشيرا إلى أن لندن تدمر باستمرار الأدلة المتعلقةبهذا الموضوع.وتابع قائلا:" إن سكريبال وابنته لم يظهرا حتى الآن، وفي حال تم إجراء تحقيق مهني مشترك يمكن أن تظهر حقيقة ما حدث".وأشار ناريشكين إلى أن السلطات الروسية تعتبر التحقيق البريطاني مهزلة ومجرد استفزاز.يُذكر أن لندن تتهم موسكو بتسميم العميل الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته يوليا، بينما تنفي موسكو هذه التهمة تماما.