متظاهر فرنسي يفقد يده بسبب انفجار قنبلة

التقط فرنسي من متظاهري "السترات الصفراء" قنبلة خلال الاشتباكات التي اندلعت في بردو، ادت إلى فقدان يده .
وأوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية على صفحتها الإلكترونية أن نائب المدعي العام في مدينة بردو أوليفييه إيتيين، قال إن العبوة انفجرت عندما حاولالرجل التقاطها لرميها.. لكن لم تصدر تفاصيل أخرى عن هوية الرجل أو حالته الحالية.
وكشف تسجيل فيديو للواقعة أن الرجل ظهر عقب انفجار القنبلة وهو ممسك جزعه النازف في نهاية ذراعه
وفي وقت لاحق ، نشر موقع فرنسي آخر فيديو آخر يظهر فيه الرجل على نقالة يجري حمله في سيارة إسعاف من قبل المسعفين.
وشهدت مدن مثل باريس ومرسيليا وبردو أعمال عنف يوم السبت، خلال عطلة نهاية الأسبوع الرابع من مظاهرات السترات الصفراء.
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