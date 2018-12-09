الرياض تؤكد أهمية التمسك بوحدة الصف الخليجي

وكالات:

أكد البيان الختامي للقمة الخليجية على أهمية وحدة الصف الخليجي واستكمال التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي وبلورة سياسة خارجية موحدة ومنظومة دفاع مشتركة.

وقال الأمين العام لمجلس العاون الخليجي عبد

اللطيف الزياني​، خلال تلاوته البيان الختامي​، إن "المخاطر عززت أهمية التمسك بمجلس التعاون الخليجي لمواجهة تحديات المنطقة"، مشيرا إلى أن "قادة دول المجلسأكدوا على التعاون ووحدة الصف بين أعضائه لما بينهم من قيم وتاريخ عريق ومصير مشترك ووحدة الهدف".

وكان اختتم الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، مساء اليوم الأحد، في قصر الدرعية بمدينة الرياض، أعمال اجتماع الدورة الـ39 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي.