اخبار العالم

الرياض تؤكد أهمية التمسك بوحدة الصف الخليجي

0 نشر
0 0

الرياض تؤكد أهمية التمسك بوحدة الصف الخليجيالملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود
وكالات:

أكد البيان الختامي للقمة الخليجية على أهمية وحدة الصف الخليجي واستكمال التكامل الاقتصادي بين دول وبلورة سياسة خارجية موحدة ومنظومة دفاع مشتركة.

وقال الأمين العام لمجلس العاون الخليجي عبد

اللطيف الزياني​، خلال تلاوته البيان الختامي​، إن "المخاطر عززت أهمية التمسك بمجلس التعاون الخليجي لمواجهة تحديات المنطقة"، مشيرا إلى أن "قادة دول المجلس

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D

أكدوا على التعاون ووحدة الصف بين أعضائه لما بينهم من قيم وتاريخ عريق ومصير مشترك ووحدة الهدف".

وكان اختتم الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، مساء اليوم الأحد، في قصر الدرعية بمدينة الرياض، أعمال اجتماع الدورة الـ39 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي.

شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض تؤكد أهمية التمسك بوحدة الصف الخليجي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الوفد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الوفد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .

الكلمات الدلائليه

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

قم بالبحث عن ما تريد
2018 © - -
الرجوع الى الاعلى