- 1/2
- 2/2
اكدت صحيفة (الجارديان) البريطانية اليوم الأحد، على وجود انقسامات وصفتها بـ"العميقة" داخل مجلس الوزراء البريطاني على خلفية احتمالية دعم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إجراء استفتاء ثان كمحاولة أخيرة لإنهاء الجمود السياسي حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".
وذكرت الصحيفة في سياق تقرير أوردته عبر موقعها الإلكتروني، أن هذا الأمر جاء بالتزامن مع توقع مجموعة من كبار مسؤولي حزب المحافظين البريطاني الليلة الماضية أن يقود مشروع اتفاق "بريكست"الذي أعلنته رئيسة الوزراء مؤخرا إلى وقوع ضغط بالغ على عاتق مجلس العموم.
وقالت مصادر داخل مجلس الوزراء البريطاني للصحيفة إن محاولة إقناع ماي بتأجيل تصويت "بريكست" المقرر الثلاثاء المقبل من أجل تجنب واحدة من أكبر وأكثر الهزائم المخزية في تاريخ البرلمان المعاصر لم يتم أخذه بعين الاعتبار.
وفي السياق ذاته، صرح مصدر داخل مجلس الوزراء البريطاني،
كانت وزيرة العمل والمعاشات البريطانية أمبر راد، قد أصبحت أمس أول عضو بالحكومة البريطانية يقترح علانية وجود بدائل لخطة ماي، وقالت إن تنفيذ بريكست وفقا للنموذج النرويجي قد يكون السبيل للخلاص من الأزمة، كما أنها لم تستبعد إجراء استفتاء ثان ، موضحة أنها ستصوت على البقاء في الاتحاد في حال إجراء استفتاء.
شكرا لقرائتكم خبر عن الجارديان يكشف انقسامات داخل مجلس الوزراء البريطاني بشأن استفتاء حول "بريكست" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الوفد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الوفد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .