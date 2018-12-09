وسط دارفور تمنح اللاجئين العائدين “أراضي سكنية”

كشف والي وسط دارفور، محمد أحمد جاد السيد، عن استقبال ولايته لأكثر من 50 أسرة من اللاجئين بدولة تشاد وتم دمجهم في المجتمع بمنحهم قطع أراضي سكنية، مشيراً إلى وجود 9 آلاف لاجئ آخر بتشاد تجري ترتيبات لاستقبالهم.

وأعلن جاد السيد خلال اللقاء مع النائب الأول لرئيس الجمهورية، بكري حسن صالح، الأحد، في القصر الرئاسي، أن الشركة القابضة المنفذة لمطار زالنجي إلتزمت بإكماله في منتصف فبراير المقبل.

وأضاف بالقول” سيتم في ذات الوقت أيضاً إكمال المرحلة الثانية من طريق ( نيالا – نيرتتي- زالنجي)”.

ونوه جاد السيد بحسب شبكة الشروق – بأن النائب الأول لرئيس الجمهورية، أكد دعم الدولة لولاية وسط دارفور بما يمكنها من إكمال مشروعاتها التنموية والخدمية، موضحاً بأنه قد تم إطلاعه على مجمل الأوضاع بالولاية والأمنية بوجه خاص.

وأفاد بأن اللقاء مع النائب الأول بحث قضايا العودة الطوعية واللاجئين والمرحلة الأخيرة من عملية جمع السلاح، وتنفيذ المشروعات الخدمية بالولاية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)