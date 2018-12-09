بالفيديو : ريال مدريد يحقق فوزاً متواضعاً على هويسكا

>حقّق ريال مدريد فوزاً صعباً بهدف نظيف على حساب مضيفه هويسكا، اليوم الأحد، في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وجاء هدف المباراة الوحيد عبر الويلزي غاريث بايل في الدقيقة 8.

وبحسب (بين سبورن) رفع ريال مدريد رصيده إلى 26 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطتين خلف أتلتيكو الثالث وإشبيلية الثاني و5 نقاط خلف غريمه المتصدر برشلونة، فيما تجمد رصيد هويسكا عند 7 نقاط في المركز الأخير.

وانتهت مباراة أيبار وضيفه ليفانتي بتعادل مثير 4-4، ليرفع الأول رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثالث عشر، والثاني إلى 22 نقطة في المركز السادس.

الخرطوم (أخبار الخليج 365).