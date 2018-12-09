بدء المباحثات حول المنطقتين في أديس أبابا بالإثنين

اتفق مساعد رئيس الجمهورية، فيصل حسن إبراهيم، رئيس الوفد الحكومي لمفاوضات المنطقتين، مع فريق الآلية الأفريقية رفيعة المستوى برئاسة، ثامبو امبيكي، على أن تبدأ اللقاءات مع الأطراف الخمسة الموقعة على خارطة الطريق صباح يوم الإثنين.

وقال إبراهيم في تصريحات صحفية بحسب الشروق – عقب اللقاء بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، إنه بحث عدداً من القضايا مع الوساطة، وإن قضايا النقاش ستنحصر في الأجندة التي وردت في جدول أعمال الآلية، وهي قضية الدستور والانتخابات وتهيئة البيئة الملائمة لذلك.

وأكد إبراهيم قبيل مغادرته الخرطوم، لبدء جولة مفاوضات جديدة، جدية الحكومة في تحقيق السلام بالمنطقتين وتعزيزه في دارفور، وقال “الوفد الحكومي سيذهب للمفاوضات بقلب وذهن مفتوحين”.

وحث الحركة الشعبية والأطراف الأخرى لتحكيم صوت العقل للحد من معاناة المواطنين، لتحقيق السلام والتنمية في كل ربوع الوطن.

يُشار إلى أن الأطراف الموقعة على خارطة الطريق هي حكومة السودان والحركة الشعبية وحركة العدل والمساواة، بقيادة جبريل إبراهيم، وحركة تحرير السودان، بقيادة مني أركو مناوي، والصادق المهدي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)