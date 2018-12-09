مدرب المريخ: جئنا للجزائر من أجل الفوز

قال مدرب المريخ، التونسي يامن الزلفاني، اليوم الأحد، إنه جاء إلى الجزائر، من أجل الفوز على اتحاد العاصمة، في ملعب الخامس من يوليو، لحساب إياب دور الـ16، في كأس زايد للأندية العربية الأبطال، غداً.
وأوضح الزلفاني، في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: رغم فوزنا بأربعة أهداف لواحد ذهاباً، إلا أننا لم نضمن التأهل بعد. وتابع: لذا فإن قدومنا إلى الجزائر، هو من أجل الهجوم وتحقيق الفوز، وليس الركون للدفاع.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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