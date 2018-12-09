البشير يصل منسك في زيارة رسمية لبلاروسيا

وصل رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير يوم الخميس إلى مدينة منسك عاصمة بيلاروسيا على رأس وفد رفيع المستوى تلبية لدعوة رسمية من الرئيس الكساندر لوكاشينكو لبحث سبل تعزيز وتطوير علاقات التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين.

ويبحث الجانبان – السوداني والبيلاروسي خلال الزيارة – سبل ترقية التعاون الاقتصادي بين البلدين خاصة في مجال تصنيع الآليات الزراعية والتعاون في مجال الثروة الحيوانية.

وسيوقع الجانبان في ختام الزيارة عدداً من اتفاقيات ومذكرات التفاهم ويصدران بياناً ختامياً لتفعيل التعاون الثنائي في المجالات كافة.

وسيفتتح السيد رئيس الجمهورية خلال الزيارة السفارة السودانية في العاصمة منسك؛ للتأكيد على أهمية العلاقات مع بيلاروسيا.

وتأتي زيارة السيد رئيس الجمهورية لبيلاروسيا بحسب سونا – في إطار الاهتمام المشترك بالعلاقات بين البلدين التي تشهد تطوراً مضطرداً تقوده اللجنة الوزارية المشتركة للتعاون الاقتصادي ولجنة التشاور السياسي.

وكان الرئيس البشير قد زار بيلاروسيا في يوليو ٢٠٠٤م، بينما زار لوكاشينكو السودان في يناير ٢٠١٧م. وقد أعطت الزيارتان دفعة قوية للعلاقات بين البلدين في شتى المجالات، وتواصلت الزيارات المتبادلة في مختلف المستويات.

ويرافق السيد رئيس الجمهورية عدد من الوزراء ورجال الأعمال وممثلون لاتحاد أصحاب العمل.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)