كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجبير: على قطر تلبية المطالب لتكون عضوا فعالا في المجلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، في ختام قمة مجلس التعاون الخليجي ، أنه تم التأكيد على دعم شعب سوريا والحل السياسي في اليمن، مشيرا إلى أن هناك طلبات قدمت لقطر والأمر بيدها لتكون عضوا فعالا في المجلس.

واختتمت اليوم القمة الـ39 لدول مجلس التعاون الخليجي، والتي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض، وشهدت مشاركة قطر.

وقال الجبير: "قادة مجلس التعاون حريصون على تفعيل دور المجلس وأهميته. نتطلع للعمل مع كل الأشقاء من أجل الوصول إلى الأهداف المرجوة من المجلس".

وتطرق الجبير للحديث عن قطر، مضيفا " هناك طلبات قدمت لقطر والأمر بيدها لتكون عضوا فعالا في مجلس التعاون".

وأكمل الجبير " هناك طلبات قدمت لقطر والأمر بيدها لتكون عضوا فعالا في مجلس التعاون".

وأتم وزير الخارجية السعودي "أعضاء المجلس حريصون على أن لا يكون هناك أي تأثير سلبي للأزمة مع قطر على عمل المجلس، وأي خلافات بين دول الخليج تحل داخل البيت الخليجي".