كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوات الأمريكية تفتتح مقر جديد لها غرب العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف، أن "الشريط الحدودي مع سوريا باتجاه المناطق الصحراوية المشتركة بين محافظتي الأنبار ونينوى، سجلت فيه عمليات تسلل كثيرة لعناصر داعش نجم عنها تعرض بعض القطعات العسكرية لعمليات إرهابية خاصة قوافل المجازين من القوات الأمنية".
وأوضح، أن "إنشاء الموقع الجديد للقوات الأمريكية يمنع حركة المدنيين باتجاه هذه المناطق إثر قيام تلك القوات بإنشاء تحصينات احترازية لحماية الموقع الجديد".
وكانت السلطات العراقية قد نشرت منذ أشهر قوات عسكرية وأمنية وحرس حدود وقوات الحشد الشعبي والعشائري العراقية، في الصحراء الغربية قرب الحدود العراقية السورية لمنع تسلل عناصر داعش بالتعاون مع قوات التحالف الدولي.
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