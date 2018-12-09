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حملة أمنية لتعقب داعش والقاعدة في أبين

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الأحد 09/ديسمبر/2018 - 06:51 م

حملة أمنية لتعقب داعش والقاعدة في أبينوكالات

 

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أعلن مصدر أمني في محافظة أبين جنوبي البلاد، اليوم الأحد، عن إطلاق حملة أمنية لمداهمة مواقع وأوكار تنظيمي القاعدة وداعش في المنطقة الوسطى بالمحافظة.
وقال مصدر مسؤول في الحزام الأمني في محافظة أبين، إن "الحملة تنطلق صوب عدد من مناطق المنطقة الوسطى في أبين (لودر مودية الوضيع) لتعقب عناصر تنظيمي القاعدة وداعش ومداهمة أوكارهم في المنطقة الوسطى"، وفق وكالة 2 ديسبمر، اليوم الأحد.
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