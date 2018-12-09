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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حملة أمنية لتعقب داعش والقاعدة في أبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الأحد 09/ديسمبر/2018 - 06:51 موكالات
أعلن مصدر أمني في محافظة أبين جنوبي البلاد، اليوم الأحد، عن إطلاق حملة أمنية لمداهمة مواقع وأوكار تنظيمي القاعدة وداعش في المنطقة الوسطى بالمحافظة.
وقال مصدر مسؤول في الحزام الأمني في محافظة أبين، إن "الحملة تنطلق صوب عدد من مناطق المنطقة الوسطى في أبين (لودر مودية الوضيع) لتعقب عناصر تنظيمي القاعدة وداعش ومداهمة أوكارهم في المنطقة الوسطى"، وفق وكالة 2 ديسبمر، اليوم الأحد.
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