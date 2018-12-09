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بكين تستدعي السفير الأمريكي احتجاجا على قضية "هواوي"

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الأحد 09/ديسمبر/2018 - 06:49 م

بكين تستدعي السفير الأمريكي احتجاجا على قضية هواويوكالات

 

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استدعت بكين، اليوم الأحد، السفير الأمريكي، للاحتجاج على توقيف المديرة المالية لشركة هواوي الصينية العملاقة للاتصالات في كندا، وطالبت واشنطن بالتخلي عن طلب تسليمها إلى الولايات المتحدة.
وأكد بيان لوزارة الخارجية الصينية، أن "الجانب الصيني يعارض ذلك بشدة ويحض بقوة الولايات المتحدة على منح أهمية كبرى لموقف الصين الرصين والعادل" حيال هذه القضية.
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