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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بكين تستدعي السفير الأمريكي احتجاجا على قضية "هواوي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الأحد 09/ديسمبر/2018 - 06:49 موكالات
استدعت بكين، اليوم الأحد، السفير الأمريكي، للاحتجاج على توقيف المديرة المالية لشركة هواوي الصينية العملاقة للاتصالات في كندا، وطالبت واشنطن بالتخلي عن طلب تسليمها إلى الولايات المتحدة.
وأكد بيان لوزارة الخارجية الصينية، أن "الجانب الصيني يعارض ذلك بشدة ويحض بقوة الولايات المتحدة على منح أهمية كبرى لموقف الصين الرصين والعادل" حيال هذه القضية.
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