كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الاشتراكي الألماني" يرشح وزيرة العدل لبرلمان أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ودعت بارلي حزبها على القيام بحملة انتخابية قوية وذلك نظرا لتنامي قوة الحركات القومية في أوروبا، ونوهت إلى أن مشروع الوحدة الأوروبي يقف أمام مفترق طرق.
وجاء في المركز الثاني في قائمة الحزب، أودو بولمان، زعيم الكتلة البرلمانية للاشتراكيين الديمقراطيين في برلمان أوروبا، وحصل على تأييد 97.4% من الأصوات.
وكان الحزب الاشتراكي حصل في انتخابات البرلمان الأوروبي في 2014 على27.3%، وكان مارتين شولتس، الرئيس السابق للحزب والرئيس السابق للبرلمان الأوروبي، يتصدر قائمة الحزب آنذاك.
وتشير كل نتائج استطلاعات الرأي إلى حصول الحزب الاشتراكي على نحو 15% في الوقت الراهن.
كانت الأحزاب الاشتراكية في أوروبا قد اختارت الهولندي فرانس تيمرمانز، نائب رئيس المفوضية، ليتصدر قائمة مرشحيها للبرلمان الأوروبي، وبذلك سيكون تيمرمانز(57 عاماً) المنافس الأكبر لمانفريد فيبر، مرشح الأحزاب المحافظة.
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