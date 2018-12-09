كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الاشتراكي الألماني" يرشح وزيرة العدل لبرلمان أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختار الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني وزيرة العدل كاتارينا بارلي لتتصدر قائمة مرشحي الحزب لخوض انتخابات برلمان أوروبا في السادس والعشرين من مايو المقبل.

وجاء اختيار بارلي (50 عاماً) بتأييد 99% من الأعضاء إذ حصلت على 192 صوتاً من أصل 194 صوتاً صحيحاً في مؤتمر مندوبي الحزب الذي انعقد، اليوم الأحد، في العاصمة الألمانية برلين.

ودعت بارلي حزبها على القيام بحملة انتخابية قوية وذلك نظرا لتنامي قوة الحركات القومية في أوروبا، ونوهت إلى أن مشروع الوحدة الأوروبي يقف أمام مفترق طرق.

وجاء في المركز الثاني في قائمة الحزب، أودو بولمان، زعيم الكتلة البرلمانية للاشتراكيين الديمقراطيين في برلمان أوروبا، وحصل على تأييد 97.4% من الأصوات.

وكان الحزب الاشتراكي حصل في انتخابات البرلمان الأوروبي في 2014 على27.3%، وكان مارتين شولتس، الرئيس السابق للحزب والرئيس السابق للبرلمان الأوروبي، يتصدر قائمة الحزب آنذاك.

وتشير كل نتائج استطلاعات الرأي إلى حصول الحزب الاشتراكي على نحو 15% في الوقت الراهن.