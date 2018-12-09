كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الاقتصاد الفرنسي: الاحتجاجات بمثابة "كارثة" لنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتبر وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير أن المظاهرات التي تجري منذ 4 أسابيع في البلاد والتي تخللها أعمال الشغب هي بمثابة "كارثة" للاقتصاد.

وبحسب صحيفة "لوباريسيان" قال لومير، اليوم الأحد، خلال تفقده لبعض المحال التجارية المتضررة بسبب مظاهرة السترات الصفراء التي جرت يوم أمس في باريس، إن "هذه كارثة بالنسبة لاقتصادنا وللتجارة.. إنها أزمة تعيشها الأمة".

وتابع "من المعتاد أن تكون هذه الفترة من السنة مربحةً بالنسبة للتجار لأنها فترة ما قبل الأعياد، لكن ما يحدث اليوم هو كارثة".

ووعد لومير بأن يتم "إيجاد حلولا سريعة" للتجار الذين تضرروا من أعمال الشغب"، وقال لومير إن "الرئيس ماكرون سيجد الكلمات المناسبة للرد على الأزمة التي تعيشها البلاد".

وتستمر السترات الصفراء في حراكهم للأسبوع الرابع على التوالي على الرغم من تراجع الحكومة عن قرارها زيادة الضريبة على الوقود وإلغائها بشكل نهائي.

وتطالب الحركة بتحسين أوضاع المعيشة، وخفض الضرائب، وإيجاد حل لهبوط القيمة الشرائية، كما يطلبون من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن يستمع إليهم متهمين إياه بـ"العجرفة" و"التكبر".