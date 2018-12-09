كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الوفد الحكومي اليمني يلتقي سفراء دول الدائمة العضوية في السويد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كما أشادوا بصبر الحكومة وتعاونها منقطع النظير في مشاورات جنيف السابقة والتي تخلف عنها وأفشلها وفد الانقلاب، وإصرار الحكومة على الانخراط والمشاركة الإيجابية في جولة مشاورات السويد.
وأكد السفراء على أن دولهم ملتزمة بإحلال السلام ودعم الدولة اليمنية وتحقيق تطلعات الشعب اليمني التي عبروا عنها في مخرجات الحوار الوطني، وأن موقفهم هذا قد تمثل في قرارات مجلس الأمن وعلى رأسها القرار 2216 الذي يمثل خارطة طريق لإنهاء الأزمة اليمنية من خلال تمكين الدولة من مؤسساتها كافة وحصر السلاح بيد الدولة.
وأشار وزير الخارجية ورئيس وفد الحكومة في المشاورات خالد اليماني إلى تقدير الحكومة لدور الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لإنجاح هذه الجولة من المشاورات.
وأكد اليماني على موقف الحكومة الداعم لجهود الأمم المتحدة واستعدادها التام للانخراط لأجل التوصل إلى سلام مستدام في اليمن مبني على مرجعيات الحل السياسي المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن اليمني وعلى رأسها القرار 2216.
وأشاد بدور الدول الخمس الدائمة العضوية منذ المراحل الأولى لعملية التغيير في اليمن وطيلة المرحلة الماضية والحالية والشراكة البناءة معهم.
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