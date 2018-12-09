ماكرون يستعد لتوجيه خطاب للشعب الفرنسي الأيام القليلة المقبلة

وذكرت "رويترز" أن الحكومة الفرنسية أعلنت أن الرئيس إيمانويل ماكرون يستعد لتوجيه خطاب إلى الشعب الفرنسي في الأيام القليلة المقبلة.

عملت السلطات الفرنسية اليوم الأحد على تنظيف شوارع باريس مجددا من الزجاج المهشم وسحبوا هياكل السيارات المحترقة بعيدا بعد يوم آخر من الاحتجاجات العنيفة.

وأفادت أن العمال بدأوا بتنظيف شوارع مدينة باريس اليوم بعد يوم حافل بالتظاهرات والاحتجاجات ضد الحكومة الفرنسية.

واشتبك محتجون مناهضون للحكومة مع شرطة مكافحة الشغب الفرنسية في باريس أمس السبت ورشقوا رجال الشرطة بالمقذوفات وأضرموا النار في السيارات وخربوا متاجر ومطاعم في رابع موجة من الاحتجاجات التي تنظم في العطلة الأسبوعية.

وفي أنحاء المدينة غطت فروع البنوك والمتاجر واجهاتها المحطمة بألواح فيما غطت الشعارات المناهضة لماكرون الجدران والواجهات.

وكُتب على ألواح غطت واجهة أحد المتاجر قرب شارع الشانزليزيه الشهير "لن تصمد إلى ما بعد عيد الميلاد يا إيمانويل".

وأفادت وسائل إعلام فرنسية، اليوم السبت، بأن السلطات الأمنية أوقفت المئات من الأشخاص بعد انطلاق تظاهرات حركة "السترات الصفراء" في باريس.

وذكرت وكالة "فرانس برس" أن "السلطات الفرنسية أوقفت 278 شخصا بعد وقت قصير من بدء مظاهرات السترات الصفراء".

وكانت حركة "السترات الصفراء" قد بدأت منذ أربعة أسابيع اعتراضا على قرار الحكومة زيادة الضرائب على الوقود، إلا أن مطالب الحركة لم تنحصر فقط بالضريبة التي تعتبر القشة التي قصمت ظهر البعير، بل امتدت لتشمل الوضع المعيشي وغلاء الأسعار وهبوط القيمة الشرائية وتدهور الخدمات العامة.