كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمم المتحدة: تم الاتفاق المبدئي على جولة ثانية من المحادثات اليمنية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت الأمم المتحدة، مساء اليوم، أنه إذا فشلت في التوصل إلى اتفاق في السويد، فستطلع المجتمع الدولي عمن عطل ومن رفض هذا الحل أو ذاك.
وأشارت الأم المتحدة إلى أنه تم الاتفاق المبدئي على جولة ثانية من المحادثات اليمنية، في النصف الثاني من شهر يناير، ويرجح ألا تكون في دولة أوروبية.
وانطلقت المشاورات حول الأزمة اليمنية، يوم الخميس الماضي، في السويد، وتعد هذه المحادثات فرصة قائمة للتوصل إلى صيغة ما لإنهاء الحرب المتواصلة في اليمن، منذ العام 2014، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات الآلاف من اليمنيين، العسكريين والمدنيين منهم، فضلا عن نزوح السكان، وتدمير البنية التحتية، وانتشار الأوبئة والمجاعة.
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