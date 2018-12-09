ثنائية النغمي تسقط برشيد بميدانه وتصعد بطنجة للمركز السابع

حقق فريق اتحاد طنجة، انتصارا ثمينا على مضيه يوسفية برشيد، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما عصر اليوم الأحد، بالملعب البلدي لبرشيد، برسم الجولة 11 من البطولة الاحترافية لكرة القدم.

وبعد شوط أول سلبي النتيجة، تحصل أصحاب الأرض على ضربة جزاء، في الدقيقة 56 من زمن المباراة، حولها اللاعب زكرياء فاني إلى هدف التقدم، غير أن هذا التقدم لم يعمر سوى 6 دقائق عندما وقع اللاعب المهدي النغمي هدف التعادل، قبل أن يعود نفس اللاعب ليضيف الهدف الثاني والانتصار في الدقيقة 68.

وبهذا الانتصار رفع الفريق الطنحاوي، رصيده إلى المركز السابع، برصيد 13 نقطة، بينما تجمد رصيد ممثل مدينة برشيد في 14 نقطة بالمركز الرابع.