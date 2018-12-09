كمين أمني يحبط ترويج “ريفوتريل” و”إيكستازي” في العرائش

كشف مصدر أمني أن كميناً، نصب في أحد الأحياء القديمة في مدينة العرائش، مكن من إيقاف أحد الأشخاص من ذوي السوابق القضائية، وحجز كمية من المخدرات القوية، كانت في حوزته.

وأوضح المصدر الأمني أن عناصر الشرطة تمكنت، أمس السبت، من حجز 165 قرصا مخدرا من نوعي “ريفوتريل”، و”إيكستازي”، وقطعة من مخدر الشيرا.

وأبرز المصدر الأمني نفسه أنه جرى حجز هاتفين محمولين، ومبلغ مالي، يبدو أنه متحصل من ترويج الممنوعات،

وأضاف أن الموقوف جرى وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معه بتعليمات من النيابة العامة.