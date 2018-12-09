عامل مكناس يوقف رئيس جماعة ويحيل ملفه على القضاء

أصدر عبد الغني الصبار، عامل إقليم مكناس، يوم الخميس الماضي، قرارا يقضي بتوقيف رئيس جماعة عين كرمة، التابعة لدائرة عين عرمة، في انتظار قرار المحكمة الإدارية.

وأشعر عامل مكناس، في مراسلة مستعجلة، بوسلهام الشرقاوي، رئيس المجلس الجماعي لعين كرمة، بقرار توقيفه عن ممارسة مهامه، ابتداء من تاريخ إحالة ملفه على المحكمة الإدارية في مكناس.

وتضمنت المراسلة، التي توصل “اليوم24” بنسخة منها، بالإضافة إلى قرار التوقيف، تنبيه رئيس جماعة عين كرمة إلى إجراء إحالة ملفه على المحكمة الإدارية، للبت في طلب العزل.

قرار عامل مكناس، الذي لم يشر إلى التفاصيل، انضاف إلى قرار عامل إقليم الحاجب، وقرار المحكمة الإدارية في فاس، بشأن عزل رؤساء جماعات في جهة فاس مكناس، آخرهم عزل رئيس جماعة أجدير في نواحي تازة.