الناصرة تحتفل بإضاءة أكبر شجرة ميلاد في الشرق الأوسط

القدس - بواسطة محمد عز العرب - بالأضواء الملونة والزينة وفرح العيد، ومشاركة الآلاف من الأهالي، انطلق قبل قليل في ساحة عين العذراء وساحة كنيسة البشارة، في مدينة الناصرة، الحفل الضخم لإضاءة أكبر شجرة ميلاد في البلاد والشرق الأوسط.

يشار إلى أن الاحتفال هو تقليد سنوي يقام في مثل هذه الفترة من كل عام بمبادرة مجلس الطائفة الأرثودكسية وبلدية الناصرة، في حين ارتأت البلدية هذا العام عدم تنظيم سوق للميلاد، بسبب الانتخابات.

(يتبع...)