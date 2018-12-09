نيجيريا: 70 مليونا لا يُجيدون القراءة والكتابة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تحوي نيجيريا أكثر من 70 مليون مواطن لا يُجيدون القراءة والكتابة، أي بواقعِ نسبةٍ بلغت 35% من إجمالي عدد السكان البالغ 200 مليون نسمة، وفقًا لما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء، اليوم الأحد.

وقال أمين عام اللجنة الوطنية لمحو الأمية في نيجيريا، أبّا هالادو، إن ما "يزيد عدد الأميين في البلاد عن 70 مليونا بينهم قرابة 60 مليونا من الشباب والبالغين" مُشيرا إلى أن 11 مليون طفل في نيجيريا محرمون من التعليم.

وذكر هالادو أن "الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، تتخذ خطوات لمعالجة هذه المشكلة (الأمية)".

وبيّن أن نيجيريا ستغدو من بين أكبر 3 دول في العالم من حيث عدد السكان بحلول عام 2050، وهو ما سيضع ضغوطا إضافية على مسيرة التعليم في البلد الذي يُواجه عراقيل تشمل الهجرات الداخلية، والصراعات العرقية والدينية، وهجمات تنظيمات إرهابية مثل "بوكو حرام"، والاستخدام غير الفعال للموارد الاقتصادية والفساد، وغيرها.