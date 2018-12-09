لوف يعلق على إمكانية تدريب ريال مدريد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - علق مدرب منتخب ألمانيا، يواكيم لوف، على إمكانية تدريب فريق ريال مدريد الإسباني في المستقبل القريب، مشيرا إلى أن وقته كمدرب للمنتخبات اقترب من نهايته.

وذكر لوف خلال تصريحاته لقناة "ZDF" الألمانية "لقد كنت مدربا للأندية لبضع سنوات، ومن الواضح أن وقتي كمدرب للمنتخبات اقترب من نهايته".

وأضاف "سيأتي الوقت حين يتعين على المرء أن يفكر فيما يجب القيام به بعد ذلك، وبالنسبة لي لازلت مهتما بقيادة أندية".

وبسؤاله حول ما إذا كان لديه تفضيل لأي ناد، أجاب "أعتقد أنه سيكون خارج ألمانيا".

واختتم "ريال مدريد؟ هو ناد مثير لكل المدربين".

يُذكر أن لوف كان ضمن المرشحين لقيادة ريال مدريد، خلفا لزين الدين زيدان، الصيف الماضي، لكنه كان متمسكا بعمله مع المنتخب الألماني، وقد تكون له فرصة في المستقبل حال فشل الأرجنتيني سانتياغو سولاري، مدرب الملكي الحالي في مهمته.

ويرتبط لوف مع الاتحاد الألماني بعقد حتى 2022، وقد يرحل في أي وقت، في ظل النتائج السلبية الأخيرة للمانشافت.