الوحيدي يتحدث بعد فوز اللد على ب. تل أبيب الرملة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعرب المدير المهني لأبناء اللد، عدنان الوحيدي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق بالمباراة الأخيرة على بيتار تل أبيب الرملة بثلاثية نظيفة.

ويحتل الفريق اللداوي المركز الثالث عشر بترتيب لائحة الدرجة الممتازة برصيد 12 نقطة.



وقال المدرب عدنان الوحيدي في حديث لـ"عرب 48" عقب المباراة، إنه "كانت مواجهة صعبة أمام في ظل الأجواء الماطرة التي أثرت على سير المباراة، لكن مع ذلك فقد قاتل اللاعبون على كل كرة ومن هنا أكن لهم كل الاحترام على ما قدموه من أداء رجولي".

وأضاف أننا "نهدف إلى استمرارية الانتصارات في المباريات القادمة، ومن هنا أحيي اللاعبين مجددا والطاقم المهني والإداري على توفير كافة الإمكانيات اللازمة من أجل ضمان الهدوء في الفريق".

وختم الوحيدي بالقول "من هنا أدعو الجماهير من أجل الوقوف إلى جانب الفريق بهذه الفترة، وبدورنا سنبذل قصارى جهدنا حتى نكون عند حسن ظنهم في النهاية".