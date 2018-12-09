البرلمان يحيل 6 قرارات جمهورية إلى اللجان المختصة

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أحمد جاد ٠٩ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٦:٥٠ م

علي عبد العال رئيس مجلس النواب

أحال رئيس مجلس النواب على عبد العال خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد ، عددا من قرارات رئيس الجمهورية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. وجاءت القرار كالتالي، قرار رقم 537 لسنة 2018 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومتى مصر وقبرص بشأن خط أنابيب مباشر للغاز الطبيعى، والموقع فى نيقوسيا بتاريخ 19 سبتمبر عام 2108. قرار رقم 538 لسنة 2018 بشأن الموافقة على التعديل الأول لمنحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن دعم الحلول المتكاملة للمياه.

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 540 لسنة 2018 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن مشروع توسعة مياه الصرف الصحي بالفيوم – مرحلة أولى.قرار رئيس الجمهورية رقم رقم 541 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاق بين مصر وأذربيجان بشان إلغاء